Мандзин зупинився в 10 секундах від чільної десятки масстарту А чемпіонату Норвегії

Двоє українців Віталій Мандзин та Дмитро Підручний взяли участь у масстарту А відкритого чемпіонату Норвегії з біатлону.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрував Мандзин, який із трьома промахами на вогневих рубежах приїхав 14-м. До чільної десятки біатлоністу не вистачило 10 секунд.

Дмитро Підручний з аналогічним результатом у стрільбі фінішував 23-м, поступившись переможцю гонки Ветле Крістіансен понад дві хвилини.

Чемпіонат Норвегії з біатлону

Масстарт А

1. Ветле Крістіансен (1+0+1+0) 38:22.1

2. Ісак Фрай (0+0+0+2) +10.1

3. Ейнар Гедеґарт (3+0+0+1) +26.8

...

14. Віталій Мандзин (0+0+2+1) +1:37.8

23. Дмитро Підручний (0+1+0+2) +2:04.1

Нагадаємо, сьогодні також відбувся масстарт в категорії Б, який виграв Антон Дудченко.

Раніше стали відомі склади чоловічої та жіночої збірниї України з біатлону на сезон-2026/27.