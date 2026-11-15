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Мандзин зупинився в 10 секундах від чільної десятки масстарту А чемпіонату Норвегії

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 16:29
Мандзин зупинився в 10 секундах від чільної десятки масстарту А чемпіонату Норвегії
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Двоє українців Віталій Мандзин та Дмитро Підручний взяли участь у масстарту А відкритого чемпіонату Норвегії з біатлону.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрував Мандзин, який із трьома промахами на вогневих рубежах приїхав 14-м. До чільної десятки біатлоністу не вистачило 10 секунд.

Дмитро Підручний з аналогічним результатом у стрільбі фінішував 23-м, поступившись переможцю гонки Ветле Крістіансен понад дві хвилини.

Чемпіонат Норвегії з біатлону
Масстарт А

1. Ветле Крістіансен (1+0+1+0) 38:22.1

2. Ісак Фрай (0+0+0+2) +10.1

3. Ейнар Гедеґарт (3+0+0+1) +26.8

...

14. Віталій Мандзин (0+0+2+1) +1:37.8

23. Дмитро Підручний (0+1+0+2) +2:04.1 

Нагадаємо, сьогодні також відбувся масстарт в категорії Б, який виграв Антон Дудченко.

Раніше стали відомі склади чоловічої та жіночої збірниї України з біатлону на сезон-2026/27.

Дмитро Підручний Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

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