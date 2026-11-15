Мандзин зупинився в 10 секундах від чільної десятки масстарту А чемпіонату Норвегії
Двоє українців Віталій Мандзин та Дмитро Підручний взяли участь у масстарту А відкритого чемпіонату Норвегії з біатлону.
Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрував Мандзин, який із трьома промахами на вогневих рубежах приїхав 14-м. До чільної десятки біатлоністу не вистачило 10 секунд.
Дмитро Підручний з аналогічним результатом у стрільбі фінішував 23-м, поступившись переможцю гонки Ветле Крістіансен понад дві хвилини.
Чемпіонат Норвегії з біатлону
Масстарт А
1. Ветле Крістіансен (1+0+1+0) 38:22.1
2. Ісак Фрай (0+0+0+2) +10.1
3. Ейнар Гедеґарт (3+0+0+1) +26.8
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14. Віталій Мандзин (0+0+2+1) +1:37.8
23. Дмитро Підручний (0+1+0+2) +2:04.1
Нагадаємо, сьогодні також відбувся масстарт в категорії Б, який виграв Антон Дудченко.
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