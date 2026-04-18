Зірковий норвезький біатлоніст оголосив, що покидає соцмережі

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд повідомив про рішення піти з соціальних мереж.

Відповідне звернення спортсмен опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Легрейд подякував підписникам за увагу до його кар'єри та попрощався з аудиторією.

sturlal/instagram

"Я вирішив покинути соціальні мережі, але спочатку хочу подякувати всім вам за те, що стежили за мною та підтримували. Це була подорож, дякую", – написав біатлоніст.

Нагадаємо, під час Олімпійських ігор 2026 року Легрейд здобув бронзову медаль та публічно зізнався у зраді своїй колишній дівчині. Емоційне зізнання у зраді Стурли Легрейда облетіло весь світ.

Зворушлива промова спортсмена викликала суперечливі оцінки. Зокрема легендарний норвезький біатлоніст Йоханнес Тінгнес Бьо та знаменита лижниця Тереза Йогауг розкритикували олімпійського призера.

Дівчина біатлоніста пізніше розповіла, що після цього зізнання підтримувала контакт з Легрейдом, але пробачити його вона не змогла.

Зауважимо, у сезоні 2025/2026 норвежець здобув малий Кришталевий глобус та повторив досягнення Мартена Фуркада, здобувши п'ять перемог поспіль в особистих гонках.