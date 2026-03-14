Легрейд оформив золотий дубль в Отепя, Підручний у переслідуванні фінішував 13-м

Денис Шаховець — 14 березня 2026, 15:12
Дмитро Підручний
Getty Images

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд слідом за спринтом виграв і гонку переслідування в межах восьмого етапу Кубку світу, що проходить в естонському Отепя.

Легрейд залишив незакритою лише одну мішень та випередив найближчого переслідувача, француза Емільєна Жаклена, на понад дві з половиною хвилини.

Жаклену стати срібним призером не завадили 5 кіл штрафу, зароблені на стрільбах з положення стоячи. Також 5 промахів сумарно заробив норвежець Мартін Улдаль, який здобув "бронзу".

Капітан збірної України Дмитро Підручний відіграв 12 позицій у порівнянні зі стартовою і фінішував 13-м. Якби не три кола штрафу після третьої стрільби, українець міг би навіть позмагатися за п'єдестал.

Ще один українець Віталій Мандзин зробив сумарно 6 промахів та фінішував за межами завікової зони – 45 місце.

Кубок світу. Отепя. Чоловіча гонка переслідування

  • 1. 🥇 Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) 34:41,0
  • 2. 🥈 Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+3) +2:33,4
  • 3. 🥉 Мартін Улдаль (Норвегія, 3+0+1+1) +2:46,7
  • ...
  • 13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+3+0) +3:50,4
  • 45. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+0+3) +6:05,1

Також сьогодні, 14 березня, в Отепя відбудеться жіночий персьют, в якому Україну представить Христина Дмитренко. Початок запланований на 17:00 за київським часом.

