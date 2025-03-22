2 в 1: Легрейд виграв Великий та малий кришталевий глобуси Кубку світу-2024/25

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд став володарем одразу двох кришталевих глобусів за підсумками гонки переслідування останнього етапу сезону Кубку світу, який проходить в Голменколлені.

28-річний спортсмен став переможцем гонки переслідування, випередивши у боротьбі за "золото" Йоганнеса Бо, для якого це останній етап у кар'єрі.

Але окрім золотої медалі Легрейд також вирвав у Бо малий кришталевий глобус гонок переслідування. Норвежці набрали однакову кількість очок (по 430), але Стурла виграв три гонки з шести цього сезону, що й принесло йому перше місце в заліку. Для Легрейда це другий в кар'єрі малий кришталевий глобус гонок переслідування.

Топ-5 гонок переслідування Кубку світу-2024/25

Стурла Легрейд (Норвегія) – 430 очок Йоганнес Бо (Норвегія) – 430 Себастьян Самуельссон (Швеція) – 290 Томмазо Джакомель (Італія) – 271 Ерік Перро (Франція) – 251

Читайте також : Легрейд вирвав у Стрьомсгейма малий кришталевий глобус індивідуальних гонок

Варто зазначити, що Дмитро Підручний опинився у Топ-20, посівши 18 місце з 120 очками. Далі розташувалися Антон Дудченко (36 місце, 47 очок), Віталій Мандзин (39 місце, 39 очок) та Тарас Лесюк (69 місце, 4 очки).

Але й це ще не все. Завдяки перемозі в гонці Легрейд достроково виграв перший для себе Великий кришталевий глобус сезону-2024/25, ставши недосяжним для будь-кого з опонентів. Він відібрав у Бо нагороду, яка могла стати для великого норвежця шостою в кар'єрі.

Топ-5 загального заліку Кубку світу-2024/25

Стурла Легрейд (Норвегія) – 1236 очок Йоганнес Бо (Норвегія) – 1132 Ерік Перро (Франція) – 851 Кентен Фійо-Має (Франція) – 812 Томмазо Джакомель (Італія) – 790

І в цьому заліку Підручний тримається в першій двадцятці світу: маючи 395 очок, 33-річний українець посідає 19 місце. Мандзин закриває Топ-30 (230 очок), Дудченко йде 34-м (180 очок), Лесюк посідає 74 місце (11 очок).

Нагадаємо, що біатлонний сезон Кубку світу-2024/25 завершиться завтра, 23 березня, коли у Голменколлені пройдуть чоловічий та жіночий масстарти.

На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок сезону-2024/25.