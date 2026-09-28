Сидяга – переможець масстарту серед юнаків на чемпіонаті України-2026 з біатлону

Андрій Сидяга став переможцем масстарту серед юнаків середньої вікової групи на чемпіонаті України-2026 з біатлону.

Другий результат на фініш продемонстрував Костянтин Цибуля, а "бронзу" завоював Захарій Вішталюк.

Цікаво, що жоден із призерів не вибив нуля на бодай одній стрільбі. Та й загалом юнаки продемонстрували жахливі результати. Із чільної десятки чисту стрільбу на одному вогневому рубежі показали лише Максим Ткачик та Сергій Хільченко.

Результати масстарту. Юнаки. Чемпіонат України-2026

Андрій Сидяга (2+1+1+1) 29:32.6 Костянтин Цибуля (3+2+1+1) +33.3 Захарій Вішталюк (4+4+2+3) +42.8 Максим Ткачик (2+3+3+0) +1:04.6 Любомир Кобзаренко (3+3+4+3) +1:10.4 Дмитро Безбородов (2+2+2+2) +1:51.9 Сергій Хільченко (4+0+3+4) +2:01.3 Тимофій Савонік (3+3+2+4) +2:13.1 Тарас Базарник (2+2+2+3) +2:22.7 Роман Воскобойник (2+3+1+1) +2:23.6

Раніше Вікторія Задорожна тріумфувала у масстарті ЧУ-2026 серед дівчат середньої вікової групи.