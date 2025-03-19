Частина гонок чемпіонату України 2025 вперше транслюватиметься наживо

Суспільне вперше планує транслювати наживо чемпіонат України з біатлону, який 25 березня розпочнеться в Буковелі. Очікується, що мовник покаже в прямому етері перегони в трьох біатлонних дисциплінах.

За інформацією джерел "Чемпіона", йдеться про одиночну змішану естафету, суперспринт та масстарт. Чи покажуть гонки в повному обсязі – наразі невідомо, оскільки програмна сітка мовника ще не опублікована.

Зазначимо, що суперспринт складається з кваліфікаційного та фінального заїздів, а змагання в усіх дисциплінах проводяться серед чоловіків і жінок.

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Суспільний мовник є офіційним транслятором біатлону в Україні. Під час зимового чемпіонату України 2024 трансляція відбувалася у тестовому режимі.

Нагадаємо, у програмі чемпіонату України заплановані одиночна змішана естафета, класичні естафети, суперспринти та масстарти.

Очікується, що в національній першості візьмуть участь представники чоловічої та жіночої команд "А", які прибудуть до Буковеля після завершення останнього етапу Кубка світу в норвезькому Голменколлені. Натомість деякі спортсмени з команд "А" та "Б" вирушать до Швейцарії на Всесвітні ігри військових.

Нагадаємо, у грудні 2024 року чемпіонат України відбувся в Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів на Львівщині.