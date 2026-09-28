Задорожна тріумфувала у масстарті серед дівчат на чемпіонаті України 2026

Вікторія Задорожна перемогла у масстарті на чемпіонаті України з біатлону серед юнаків і дівчат.

16-річна біатлоністка, яка 7 разів влучила "у молоко", випередила своїх суперниць, які були значно точнішими на вогневих рубежах.

"Срібло" ЧУ-2026 серед дівчат середньої вікової групи здобула Валерія Русаль, а трійку призерок гонки з масовим стартом закрила Вікторія Потрогош.

Результати масстарту. Дівчата. Чемпіонат України-2026

Вікторія Задорожна (2+3+1+1) 25:38,1 Валерія Русаль (0+0+2+1) +5,4 Вікторія Потрогош (1+1+2+0) +25,4 Марія Баланюк (1+1+2+3) +1:48,0 Анастасія Березовська (2+2+2+2) +1:58,8 Катерина Телегуз (2+3+0+2) +2:08,4 Марія Дмитрусь (3+0+0+0) +2:23,5 Яна Кімлик (3+2+1+0) +3:15,5 Дарина Казакова (1+1+3+0) +3:45,1 Катерина Злигостьєва (2+1+2+2) +4:34,2

Раніше Олена Городна стала переможницею жіночого масстарту на літньому чемпіонаті України 2026 року, а у жіночому спринті тріумфувала Вікторія Ясенич.