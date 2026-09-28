Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Біатлон

Задорожна тріумфувала у масстарті серед дівчат на чемпіонаті України 2026

Софія Кулай — 28 вересня 2026, 12:20
Задорожна тріумфувала у масстарті серед дівчат на чемпіонаті України 2026
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Федерація біатлону України

Вікторія Задорожна перемогла у масстарті на чемпіонаті України з біатлону серед юнаків і дівчат.

16-річна біатлоністка, яка 7 разів влучила "у молоко", випередила своїх суперниць, які були значно точнішими на вогневих рубежах.

"Срібло" ЧУ-2026 серед дівчат середньої вікової групи здобула Валерія Русаль, а трійку призерок гонки з масовим стартом закрила Вікторія Потрогош.

Результати масстарту. Дівчата. Чемпіонат України-2026

  1. Вікторія Задорожна (2+3+1+1) 25:38,1
  2. Валерія Русаль (0+0+2+1) +5,4
  3. Вікторія Потрогош (1+1+2+0) +25,4
  4. Марія Баланюк (1+1+2+3) +1:48,0
  5. Анастасія Березовська (2+2+2+2) +1:58,8
  6. Катерина Телегуз (2+3+0+2) +2:08,4
  7. Марія Дмитрусь (3+0+0+0) +2:23,5
  8. Яна Кімлик (3+2+1+0) +3:15,5
  9. Дарина Казакова (1+1+3+0) +3:45,1
  10. Катерина Злигостьєва (2+1+2+2) +4:34,2

Раніше Олена Городна стала переможницею жіночого масстарту на літньому чемпіонаті України 2026 року, а у жіночому спринті тріумфувала Вікторія Ясенич.

Читайте також :
На першій шпальті – боротьба на асфальті. Прев’ю чемпіонату України з літнього біатлону
біатлон Чемпіонат України з біатлону

біатлон

У мене кістки 55-60-річної жінки: зіркова біатлоністка пожалілася на проблеми зі здоров'ям
Зіркова біатлоністка пропустить важливі змагання через укус кліща
Легендарні Вірер, Нойнєр та Вільгельм отримали нову роботу
Легендарна Вірер спробує себе в незвичному виді спорту
Іменита біатлоністка оголосила про вагітність

Останні новини