Став відомий розклад чемпіонату України 2025

З 25 до 30 березня в Буковелі Івано-Франківської області відбудеться чемпіонат України 2025 з біатлону. Перша гонка, якою буде одиночна змішана естафета, пройде 26 березня, а завершиться змагальна програма 30 числа класичними естафетами.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у Федерації біатлону України.

Розклад чемпіонату України 2025 з біатлону

26.03.25 | Одиночна змішана естафета

27.03.25 | Суперспринти (кваліфікація, фінали)

28.03.25 | Масстарти

29.03.25 | День відпочинку

30.03.25 | Класичні естафети

Очікується, що участь в національній першості візьмуть представники чоловічої та жіночої команд "А", які прибудуть до Буковелі після завершення останнього етапу Кубку світу в норвезькому Голменколені.

Натомість деякі чоловіки та жінки з команд "А" та "Б" вирушать до Швейцарії на Всесвітні ігри військових.

Нагадаємо, у грудні 2024-го чемпіонат України відбувся в Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів на Львівщині.