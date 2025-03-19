Став відомий розклад чемпіонату України 2025
З 25 до 30 березня в Буковелі Івано-Франківської області відбудеться чемпіонат України 2025 з біатлону. Перша гонка, якою буде одиночна змішана естафета, пройде 26 березня, а завершиться змагальна програма 30 числа класичними естафетами.
Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у Федерації біатлону України.
Розклад чемпіонату України 2025 з біатлону
- 26.03.25 | Одиночна змішана естафета
- 27.03.25 | Суперспринти (кваліфікація, фінали)
- 28.03.25 | Масстарти
- 29.03.25 | День відпочинку
- 30.03.25 | Класичні естафети
Очікується, що участь в національній першості візьмуть представники чоловічої та жіночої команд "А", які прибудуть до Буковелі після завершення останнього етапу Кубку світу в норвезькому Голменколені.
Натомість деякі чоловіки та жінки з команд "А" та "Б" вирушать до Швейцарії на Всесвітні ігри військових.
Нагадаємо, у грудні 2024-го чемпіонат України відбувся в Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів на Львівщині.