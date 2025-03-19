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Став відомий розклад чемпіонату України 2025

Денис Шаховець — 19 березня 2025, 16:30
Став відомий розклад чемпіонату України 2025
Дмитро Підручний
Getty Images

З 25 до 30 березня в Буковелі Івано-Франківської області відбудеться чемпіонат України 2025 з біатлону. Перша гонка, якою буде одиночна змішана естафета, пройде 26 березня, а завершиться змагальна програма 30 числа класичними естафетами.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у Федерації біатлону України.

Розклад чемпіонату України 2025 з біатлону

  • 26.03.25 | Одиночна змішана естафета
  • 27.03.25 | Суперспринти (кваліфікація, фінали)
  • 28.03.25 | Масстарти
  • 29.03.25 | День відпочинку
  • 30.03.25 | Класичні естафети

Очікується, що участь в національній першості візьмуть представники чоловічої та жіночої команд "А", які прибудуть до Буковелі після завершення останнього етапу Кубку світу в норвезькому Голменколені.

Натомість деякі чоловіки та жінки з команд "А" та "Б" вирушать до Швейцарії на Всесвітні ігри військових.

Нагадаємо, у грудні 2024-го чемпіонат України відбувся в Західному реабілітаційно-спортивному центрі в селищі Яворів на Львівщині.

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