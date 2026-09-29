Команди з Чернігівської та Київської областей виграли естафети на чемпіонаті України-2026

29 вересня відбулися дві естафети на чемпіонаті України-2026, у яких тріумфували біатлоністки із Чернігівської та Київської областей.

Чернігівське тріо у складі Софії Свистун, Аріни Філіни та Марини Кривопиши здобули "золото" у групі серед старших дівчат. Переможниці продемонстрували ідеальну стрільбу, не схибивши жодного разу за 6 стрільб.

Тоді як срібні та бронзові нагороди у цій групі завоювали спортсменки із Києва та Чернігівської команди (2 ОС). Представниці Сумської області зупинилися за крок від подіуму.

Результати естафети. Старші дівчата. Чемпіонат України-2026

Чернігівська. Софія Свистун, Аріна Філіна, Марина Кривопиша (0+0 0+0 0+0) 56:48.6 м. Київ. Анастасія Гончаренко, Марія Марченко, Анна Седнєва (0+0 0+1 0+0) +2:19.4 Чернігівська 2 ОС. Олександра Пушкіна, Катерина Злигостьєва, Марія Ященко (2+0 0+1 0+1) +2:42.6

Щодо призерок серед середніх дівчат, то тут переможницями ЧУ-2026 стали Марія Баланюк, Марія Дмитрусь та Вікторія Задорожна, які представляли команду з Київської області.

"Срібло" та "бронза" поїдуть до Чернігівської та Волинської областей.

Результати естафети. Середні дівчата. Чемпіонат України-2026

Київська. Марія Баланюк, Марія Дмитрусь та Вікторія Задорожна (0+0 2+0 0+0 55:40.7 Чернігівська. Валерія Русаль, Катерина Телегуз, Анастасія Березовська (0+0 3+1 1+0) +3:09.4 Волинська. Єлизавета Винник, Дарина Казакова, Марта Костенюк (0+1 0+0 4+3) +11:21.6

Нагадаємо, що 28 вересня відбулися масстарти серед дівчат на юнаків на ЧУ-2026, де тріумфували Вікторія Задорожна та Андрій Сидяга.