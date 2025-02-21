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Без Насика. Україна визначилася зі складом на чоловічу естафету на ЧС-2025

Олег Дідух — 21 лютого 2025, 17:37
Без Насика. Україна визначилася зі складом на чоловічу естафету на ЧС-2025
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер жіночої збірної України Надія Бєлова визначилася зі складом команди на чоловічу естафету на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне.

За їхньою інформацією, на старт вийдуть Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Дмитро Підручний.

Таким чином, поза складом опинився Денис Насико. Він на поточному чемпіонаті світу провів усього один старт – індивідуальну гонку, де показав 64-й результат.

Чоловіча естафета відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок гонки – о 16:05 за київським часом. У неділю, 23 лютого, Мандзин і Підручний також виступлять у чоловічому масстарті.

Раніше став відомий склад збірної України на жіночу естафету, яка також відбудеться 22 лютого.

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