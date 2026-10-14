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Резервні та юніорські збірні України не можуть тренуватися за кордоном через проблеми з фінансуванням

Денис Іваненко — 14 жовтня 2026, 10:08
Резервні та юніорські збірні України не можуть тренуватися за кордоном через проблеми з фінансуванням
Артем Тищенко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Через проблеми з фінансуванням майже всі збірні України з біатлону вимушені проводити поточний збір у Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ (Сянки / Яворів).

Про це повідомляє Biathlonnews.

Брак коштів наразі не дозволяє організувати повноцінні закордонні навчально-тренувальні збори. Виключенням є тільки чоловіча та жіноча команди "А".

Тож зараз на локації перебувають:

  • Чоловіча команда "Б";
  • Юніорські збірні під керівництвом Артема Прими й Олександра Біланенка;
  • Спортсменки, які не поїхали на збір в Обергоф (Поліна Пуцко, Вікторія Хвостенко та Аліна Хміль).

Зазначається, що навчально-спортивний центр у Сянках прийняв українські команди без попереднього фінансування. Проте така підтримка не може бути безстроковою, адже база не здатна тривалий час працювати собі в збиток.

Наразі всі очікують на надходження державних коштів. Однак ситуація залишається досить напруженою.

Раніше повідомлялось, що головна тренерка жіночої збірної України Оксана Хвостенко не вирушила разом із командою на тренувальний збір до Обергофа. Саме вона готує спортсменок до сезону на Закарпатті, які не поїхали в Німеччину.

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