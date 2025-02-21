Без Петренко. Став відомий склад збірної України на жіночу естафету на ЧС-2025

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на естафету на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне.

За їхньою інформацією, Україну представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анастасія Меркушина.

Таким чином, головний тренер жіночої збірної Микола Зоц вирішив залишити поза складом Ірину Петренко, яка на нинішньому чемпіонаті світу пробігла дві гонки. Вона допомогла команді фінішувати восьмою в класичній змішаній естафеті та посіла 70 місце в спринті, не відібравшись у гонку переслідування.

Жіноча естафета відбудеться в суботу, 22 лютого, початок – о 13:05 за київським часом.

Вчора, 20 лютого, Юлія Джима та Антон Дудченко фінішували 20-ми в сингл-міксті.