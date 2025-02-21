Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Без Петренко. Став відомий склад збірної України на жіночу естафету на ЧС-2025

Олег Дідух — 21 лютого 2025, 14:48
Без Петренко. Став відомий склад збірної України на жіночу естафету на ЧС-2025
Юлія Джима
Getty Images

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на естафету на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне.

За їхньою інформацією, Україну представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анастасія Меркушина.

Таким чином, головний тренер жіночої збірної Микола Зоц вирішив залишити поза складом Ірину Петренко, яка на нинішньому чемпіонаті світу пробігла дві гонки. Вона допомогла команді фінішувати восьмою в класичній змішаній естафеті та посіла 70 місце в спринті, не відібравшись у гонку переслідування.

Жіноча естафета відбудеться в суботу, 22 лютого, початок – о 13:05 за київським часом.

Вчора, 20 лютого, Юлія Джима та Антон Дудченко фінішували 20-ми в сингл-міксті.

Анастасія Меркушина Юлія Джима збірна України з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Чемпіонат світу з біатлону-2025

збірна України з біатлону

Хотілося б як у США, – Підгрушна назвала головні проблеми розвитку біатлону в Україні
Дудченко: З такими лижами немає сенсу брати участь
У збірній України пояснили зміни у складі на одиночну змішану естафету ЧС-2025
Визначився склад збірної України на масстарт ЧС-2025
Бєлова: Мене не тішить, що Підручний не стартує

Останні новини