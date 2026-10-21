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Відомо, де збірна України проведе заключний тренувальний збір перед новим сезоном

Денис Іваненко — 21 жовтня 2026, 11:06
Відомо, де збірна України проведе заключний тренувальний збір перед новим сезоном
Віталій Мандзин
Getty Images

Стали відомі деталі завершального етапу підготовки чоловічої збірної України з біатлону до сезону-2026/27.

Про це повідомляє Biathlonnews.

"Синьо-жовті" проведуть серію зборів у трьох європейських країнах, яка завершиться контрольними стартами. Наразі українські біатлоністи перебувають у німецькому Рамзау.

Тренувальний збір там стартував 15 жовтня і триватиме до 29 жовтня. Одразу після цього команда вирушить до Швейцарії.

З 30 жовтня по 8 листопада чоловіча збірна "А" проводитиме підготовку в Давосі, а заключний етап підготовки прийматиме Гейло (9-20 листопада). Саме в Норвегії українські спортсмени проведуть передсезонні старти.

Зазначимо, що новий сезон Кубку світу з біатлону стартує 26 листопада у фінському Контіолахті. Під час цього етапу відбудуться чоловічі та жіночі спринти, індивідуальні гонки та змішані естафети.

Нагадаємо, що напередодні Олександра Меркушина оцінила свою підготовку до кампанії-2026/27. Вона дуже задоволена роботою, яку виконала на цьому етапі.

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