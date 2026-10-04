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Хвостенко не поїхала на збір жіночої збірної України в Обергоф – джерело

Сергій Шаховець — 4 жовтня 2026, 11:18
Хвостенко не поїхала на збір жіночої збірної України в Обергоф – джерело
Оксана Хвостенко
Eugen Tarasenko/biathlon.com.ua

Головна тренерка жіночої збірної України з біатлону Оксана Хвостенко не вирушила разом із командою на тренувальний збір до німецького Обергофа – заключний етап літньої підготовки.

Про це повідомляє Biathlonnews,

За інформацією джерела, Хвостенко залишилася в Україні та працюватиме на зборі в Сянках на Закарпатті. Там тренерка допомагатиме трьом біатлоністкам – Поліні Пуцко, Вікторії Хвостенко та Аліні Хміль.

Саме ці спортсменки через фінансові проблеми не змогли вирушити разом із основною командою до Німеччини та залишилися в Україні.

Нагадаємо, у квітні цього року новою головною тренеркою збірної України стала титулована ексбіатлоністка Оксана Хвостенко. У червні в її тренерський штаб увійшов фінський фахівець Вілле Маунуксела.

Сезон Кубку світу з біатлону-2026/27 стартує 26 листопада у фінському Контіолахті. Перший етап триватиме до 29 листопада. Паралельно розпочнеться сезон Кубка IBU-2026/27 – стартовий етап відбудеться у шведському Ідрі.

збірна України з біатлону Оксана Хвостенко

Оксана Хвостенко

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