Чоловіча збірна України визначилася зі складом на спринт етапу Кубку світу в Голменколлені
Богдан Борковський
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Оприлюднено стартовий лист чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку в межах етапу Кубку світу в норвезькому Голменколлені.
Віталій Мандзин вийде на трасу під 18-м стартовим номером, Богдан Борковський отримав 25-й номер, Богдан Цимбал розпочне змагання 41-м, а Артем Тищенко стартуватиме 94-м.
Склад України на чоловічий спринт
▪️ 18. Віталій Мандзин
▪️ 25. Богдан Борковський
▪️ 41. Богдан Цимбал
▪️ 94. Артем Тищенко
Чоловічий спринт у Голменколлені відбудеться у п'ятинцю, 20 березня. Гонка розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію спринту.
Нагадаємо, що капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний пропускає цей етап через проблеми зі здоров'ям і достроково завершив міжнародний сезон.