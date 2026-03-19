Чоловіча збірна України визначилася зі складом на спринт етапу Кубку світу в Голменколлені

Микола Літвінов — 19 березня 2026, 19:44
Чоловіча збірна України визначилася зі складом на спринт етапу Кубку світу в Голменколлені
Богдан Борковський
Оприлюднено стартовий лист чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку в межах етапу Кубку світу в норвезькому Голменколлені.

Віталій Мандзин вийде на трасу під 18-м стартовим номером, Богдан Борковський отримав 25-й номер, Богдан Цимбал розпочне змагання 41-м, а Артем Тищенко стартуватиме 94-м.

Склад України на чоловічий спринт

▪️ 18. Віталій Мандзин

▪️ 25. Богдан Борковський

▪️ 41. Богдан Цимбал

▪️ 94. Артем Тищенко

Чоловічий спринт у Голменколлені відбудеться у п'ятинцю, 20 березня. Гонка розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію спринту.

Нагадаємо, що капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний пропускає цей етап через проблеми зі здоров'ям і достроково завершив міжнародний сезон.

збірна України з біатлону Голменколлен

Голменколлен

