Знову разом! Відома пара учасників від України на Різдвяну гонку 2024
Другим учасником від України у Різдвяній гонці 2024, яка відбудеться 28 грудня на стадіоні "Шальке" німецького міста Гельзенкірхен, стане Юлія Джима.
Про це повідомляють джерела Чемпіона з посиланням на саму спортсменку. Раніше свою участь в шоу-гонці нашій редакції підтвердив Дмитро Підручний.
А напередодні організатори змагань на своєму сайті оголосили сьому пару учасників. Нею стали латвійці Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс.
Свою участь також підтвердили німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелоу, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці ІнґрідТандервольд і Стурла Леґрейд, чехи МаркетаДавідова та Міхал Крчмарж, а також Анна Маґнуссон і Єспер Нелін зі Швеції.
Головними хедлайнерами змагань стануть французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які виграли ці змагання у 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик. Досі жодній парі не вдавалося перемогти тричі поспіль.
Україна у цих змаганнях вже протягом понад 15 років має традиційне представлення і двічі здобувала перемогу – у 2008 та 2014 роках.
Минулого року Дмитро Підручний також виступив у парі з Юлію Джимою, тоді українці посіли 5 місце.