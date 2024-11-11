Контрольна гонка проти сестер Еберг. Основа української збірної визначиться після старту у Швеції

З 15 по 17 листопада в Ідре українські біатлоністки візьмуть участь у відкритій першості Швеції. Для спортсменок, які готуються до сезону та виборюють право потрапити до основної команди, це буде контрольний старт. Тобто його результат дасть тренерському штабу чимало інформації щодо готовності атлеток та допоможе обрати найсильніших.

Змагання будуть транслювати на тамтешньому телебаченні. Заплановано, що стартуватимуть і зіркові сестри – Ганна та Ельвіра Еберг.

На думку української біатлоністки Анастасії Меркушиної, перепусткою до основної команди, яка відправиться на перший етап Кубку світу до Фінляндії, стане не лише результат цієї контрольної гонки.

"Гадаю, під час відбору буде враховано дуже багато факторів, щоб обрати команду, а не лише контрольний старт у Швеції", – сказала призерка чемпіонату світу в естафеті в коментарі Чемпіону, відповідаючи на питання про критерії відбору до основної команди.

Анастасія Меркушина biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Зараз у Швеції проводять тренувальні збори і чоловіча, і жіноча збірні України.

Нагадаємо, головний тренер жіночої збірної Микола Зоц в інтерв’ю "Біатлон України" сказав, що старт сезону через відновлення після травми пропустить Ірина Петренко. Натомість місце в основі практично забронювала Христина Дмитренко.

За підсумками минулого сезону українська жіноча команда зберегла право заявляти на спринтерську та індивідуальну гонку по 5 учасниць від країни.

Головна тренерка чоловічої збірної Надія Бєлова в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону зазначила, що також у Швеції буде визначено, хто представить Україну на Кубку світу в Контіолахті, а хто стартуватиме на Кубку IBU.

Перший етап Кубку світу стартує у фінському Контіолахті (Фінляндія) 30 листопада, а Кубок IBU розпочнеться 28 листопада в Ідре (Швеція).