IBU підвищив призові для біатлоністів на Кубку та чемпіонаті світу

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) затвердила підвищення призових виплат для учасників етапів Кубка світу та чемпіонату світу. Загальний призовий фонд на новий сезон становитиме 9,367 мільйона євро.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної спілки біатлоністів.

Призові для спортсменів, які посіли перше та друге місця в особистих перегонах на етапах Кубка світу, залишаться незмінними – €15 000 та €12 000 відповідно. Розмір призових збільшився для спортсменів, які посядуть третє та четверте місця, до €10 000 та €8000 відповідно.

Крім того, в новому сезоні запроваджено новий бонус у розмірі €2000 для біатлоніста, який показав найкращий час у гонках переслідування.

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На чемпіонаті світу золота медаль, як і раніше, оцінюватиметься в €25 000, призові за срібло збільшаться з €19 000 до €20 000, а за бронзу з €14 000 до €15 000. На ЧС-2025 буде розіграно загалом €144 250 призових, що приблизно на 2,5% більше, ніж торік.

Для порівняння, у сезоні-2023/24 загальний призовий фонд IBU склав €9,1 млн, з яких фонд чемпіонату світу – близько €1,5 млн, а ще €5 млн було витрачено на Кубок світу. У сезоні-2022/23 IBU виплатив біатлоністам близько €8,8 млн, а в сезоні-2021/22 – менше ніж €6 млн.

На Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 традиційно пройде дев'ять етапів – змагання стартують у фінському Контіолахті 30 листопада, а завершаться у норвезькому Голменколлені 23 березня. Чемпіонат світу 2025 року пройде з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде.

Зазначимо, що на чемпіонатах світу спортсмени більше не виходитимуть на старт у жовтій, синій та червоній майках. Чинний чемпіон світу у відповідній дисципліні отримає золотий стартовий номер.

Нагадаємо, раніше визначились місця проведення чемпіонатів світу з біатлону 2028 та 2029 років.