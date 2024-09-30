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Визначились місця проведення чемпіонатів світу 2028 та 2029 років

Денис Шаховець — 30 вересня, 11:33
Визначились місця проведення чемпіонатів світу 2028 та 2029 років
IBU

Чемпіонат світу 2028 відбудеться в австрійському Гохфільцені, а планетарну першість 2029 року прийматиме норвезький Голменколлен.

Таке рішення ухвалили на конгресі Міжнародної спілки біатлоністів (IBU), що завершився в Бєлграді. Ще одним претендентом було місто Контіолахті (Фінляндія), але його заявку не підтримали.

Нагадаємо, наступного року світову першість вперше прийматиме Ленцергайде (Швейцарія). Ще за рік найсильніших на планеті визначатимуть на Олімпіаді в італійській Антгольц-Антерсельві.

Одразу після Ігор ЧС-2027 має відбутись в Отепяя. Для Естонії, як для господаря, чемпіонат світу стане першим. Зазначимо, що Гохфільцен востаннє приймав світову першість у 2017 році, Голменколлен – у 2016-му.

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