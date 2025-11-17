Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Ми це вирішили: зіркові французькі біатлоністки – про скандал із гвинтівкою

Руслан Травкін — 17 листопада 2025, 23:01
Ми це вирішили: зіркові французькі біатлоністки – про скандал із гвинтівкою
Осеан Мішлон
Скриншот youtube.com/@biathlonworld

Напередодні старту сезону-2025/26 у збірній Франції з біатлону виник новий скандал. Жанна Рішар звинувачувалася в тому, що зіпсувала гвинтівку Осеан Мішлон. Біатлоністки запевнили, що вирішили це питання.

Їхні слова передає Sport.de.

"Ми вирішили це питання внутрішньо. Для мене це питання закрите, і ми дивимося в майбутнє", – сказала Рішар.

Була інформація, що Жанна хотіла прокоментувати свою думку кілька днів тому, але Федерація лижного спорту Франції заборонила їй це робити.

Мішлон підтвердила, що конфлікт уже закінчився.

"Це так, як вона сказала. Це те, що ми вирішили внутрішньо. Кожного з нас мотивує те, що нас чекає (старт сезону – прим.) найближчим часом", – заявила Осеан.

Нагадаємо, влітку Мішлон, яка посіла 5-е місце загального заліку Кубку світу з біатлону, стала жандармом. Аналогічний вибір зробили лижниці Кларісс Бреш та Альбан Елезі Каннаферіна, а також сноубордистка Леа Каста.

Читайте також :
Ексклюзив Відчув ритм, проаналізував помилки, чекаю старту сезону. Мандзин підсумував виступ в чемпіонаті Швеції
біатлон Збірна Франції

біатлон

Не ставлю конкретної мети: Вірер – про плани на останній сезон у кар'єрі
Відчув ритм, проаналізував помилки, чекаю старту сезону. Мандзин підсумував виступ в чемпіонаті Швеції
Мандзин відреагував на прихід у збірну України дворазового олімпійського чемпіона з Естонії
Дворазовий олімпійський чемпіон став сервісменом у збірній України
Тренер збірної Франції визнав, що тренує дискваліфіковану Сімон через повідомлення та відеодзвінки

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік