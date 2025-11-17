Ми це вирішили: зіркові французькі біатлоністки – про скандал із гвинтівкою
Напередодні старту сезону-2025/26 у збірній Франції з біатлону виник новий скандал. Жанна Рішар звинувачувалася в тому, що зіпсувала гвинтівку Осеан Мішлон. Біатлоністки запевнили, що вирішили це питання.
Їхні слова передає Sport.de.
"Ми вирішили це питання внутрішньо. Для мене це питання закрите, і ми дивимося в майбутнє", – сказала Рішар.
Була інформація, що Жанна хотіла прокоментувати свою думку кілька днів тому, але Федерація лижного спорту Франції заборонила їй це робити.
Мішлон підтвердила, що конфлікт уже закінчився.
"Це так, як вона сказала. Це те, що ми вирішили внутрішньо. Кожного з нас мотивує те, що нас чекає (старт сезону – прим.) найближчим часом", – заявила Осеан.
Нагадаємо, влітку Мішлон, яка посіла 5-е місце загального заліку Кубку світу з біатлону, стала жандармом. Аналогічний вибір зробили лижниці Кларісс Бреш та Альбан Елезі Каннаферіна, а також сноубордистка Леа Каста.