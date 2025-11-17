Ми це вирішили: зіркові французькі біатлоністки – про скандал із гвинтівкою

Напередодні старту сезону-2025/26 у збірній Франції з біатлону виник новий скандал. Жанна Рішар звинувачувалася в тому, що зіпсувала гвинтівку Осеан Мішлон. Біатлоністки запевнили, що вирішили це питання.

Їхні слова передає Sport.de.

" Ми вирішили це питання внутрішньо. Для мене це питання закрите, і ми дивимося в майбутнє", – сказала Рішар.

Була інформація, що Жанна хотіла прокоментувати свою думку кілька днів тому, але Федерація лижного спорту Франції заборонила їй це робити.

Мішлон підтвердила, що конфлікт уже закінчився.

" Це так, як вона сказала. Це те, що ми вирішили внутрішньо. Кожного з нас мотивує те, що нас чекає (старт сезону – прим.) найближчим часом", – заявила Осеан.

Нагадаємо, влітку Мішлон, яка посіла 5-е місце загального заліку Кубку світу з біатлону, стала жандармом. Аналогічний вибір зробили лижниці Кларісс Бреш та Альбан Елезі Каннаферіна, а також сноубордистка Леа Каста.