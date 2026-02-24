Українська правда
Ще одна відома біатлоністка оголосила про завершення кар’єри

Олег Дідух — 24 лютого 2026, 19:22
Пауліна Батовська-Фіалкова
Instagram

Лідерка жіночої збірної Словаччини з біатлону Пауліна Батовська-Фіалкова оголосила про завершення кар'єри наприкінці поточного сезону.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Батовська-Фіалкова виступає на Кубку світу з сезону-2011/12. Найуспішнішим для 33-річної словачки став сезон-2018/19, коли вона замкнула топ-6 загального заліку. За кар'єру Пауліна 10 разів піднімалася на подіум у особистих гонках на Кубку світу, проте жодної перемоги не здобула.

Батовська-Фіалкова брала участь у зимових Олімпіадах 2014, 2018, 2022 і 2026 років. Найкращий результат – 5 місце в індивідуальній гонці на Іграх-2018 у Пхенчхані.

Раніше Ліза Віттоцці заявила про те, що поточний сезон може стати останнім в її кар'єрі. Під час Олімпіади-2026 завершили кар'єру Доротея Вірер і Франциска Пройсс.

