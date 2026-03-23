Сімейний батл за золото. Хмелі виграли сингл-мікст у Тарасюків на чемпіонаті України

У межах чемпіонату України з біатлону відбулася одиночна змішана естафета. Перемогу здобув сімейний дует з Волині – брат та сестра Михайло Хміль та Аліна Хміль.

Хмелі випередили іншу сімейну пару Тараса Тарасюка та його сестру Тетяну Тарасюк, які представляють Тернопільщину. Причому перевага на фініші склала понад одну хвилину. "Бронза" дісталася команді Чернігівщини.

Нагадаємо, що під час минулої першості в одиночній змішаній естафеті стартувало одразу три сімейні команди.

Додамо, що Тетяна і Тарас Тарасюки у цій дисципліні є чинними чемпіонами Європи серед юніорів.

Тарасюк також здобув "срібло" в індивідуальній гонці юніорського чемпіонату світу-2026. А сестра Тетяна за підсумками сезону здобула Малий Кришталевий глобус у спринтах. І також має нагороду ЮЧС-2026 – "бронзу" в естафеті.

Зазначимо, що зараз у Буковелі триває юніорський чемпіонат України, але в межах змагань також проводять ті гонки, які не через аномальне тепло та відсутність снігу не вдалося організувати під національної першості в грудні.

Основна змагальна програма ЧУ-2026, в якій планують брати участь і біатлоністи основних національних команд, розпочнеться з 26 березня.