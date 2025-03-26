Брати та сестри: в одиночній змішаній естафеті чемпіонату України стартують три сімейні дуети

В одиночній змішаній естафеті, яка відбудеться 26 березня в межах чемпіонату України, стартуватимуть одразу три сімейні пари, що робить цю гонку унікальною.

Першу команду Тернопільської області представлять брат і сестра Тарасюки – Тетяна та Тарас. Команда "Київ-1" має у складі Стеблину Лілію та Стеблину Івана. А у складі волинського дуету змагатимуться Аліна та Михайло Хмілі.

Зазначимо, що чимало провідних українських біатлоністів участі в цій гонці не візьмуть, адже лише напередодні повернулися з норвезького Голменколена, де завершився міжнародний сезон. Загалом у сингл-міксті на старт вийде 21 команда.

Найбільш "іменитою" виглядає друга команда Сумської області – 39-річна олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Віта Семеренко та 20-річний володар двох золотих медалей Всесвітньої Універсіади 2025 Богдан Борковський.

Чемпіонат України триватиме до 30 березня. Частину гонок, в тому числі й сингл-мікст, у прямому етері транслюватиме "Суспільне".