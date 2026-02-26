Українська правда
Олімпійська чемпіонка вирішила пожертвувати музею унікальну річ

Руслан Травкін — 26 лютого 2026, 21:55
Ліза Віттоцці
Instagram

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці передала музею Міжнародного олімпійського комітету в Женеві свою форму з Ігор у Мілані.

Про це пише Fondoitalia.it.

Після завершення змагань, які проходили в Антгольці, біатлоністка підписала свій костюм і передала його співробітникам музею, які додадуть його до колекцій музею.

Ліза на домашній Олімпіаді виграла гонку переслідування, а також здобула "срібло" в змішаній естафеті.

FISI

Також свої палиці віддасть лижник Федеріко Пеллегріно, який здобув дві бронзові нагороди Ігор-2026.

"Дякуємо Лізі Віттоцці та Федеріко Пеллегріно за їхні пожертви, які збагачують нашу колекцію з понад 90 000 унікальних предметів", – сказала Анджеліта Тео, директор Олімпійського музею

Площу музею складає 3000 квадратних метрів. Він зберігає найцікавіші моменти олімпійської історії. Окрім олімпійських смолоскипів, медалей усіх видань та спортивного спорядження з автографами чемпіонів, колекції також включають одяг, музичні інструменти, виступи з церемоній відкриття та закриття Олімпіади, плакати та історичні фотографії.

У музеї зберігаються: взуття Джессі Оуенса з Олімпіади-1936 року в Берліні, баскетбольний м'яч з автографом американської "Dream Team" на Олімпіаді 1992 року, форма Усейна Болта з Олімпіади-2008 року, лижний шолом Ліндсі Вонн ОІ-2018 та багато інших предметів. 

