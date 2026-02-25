Українська правда
Чемпіон

Віттоцці та дві зірки Олімпійських ігор 2026 отримали запрошення на легендарний музичний фестиваль

Руслан Травкін — 25 лютого 2026, 02:41
Віттоцці та дві зірки Олімпійських ігор 2026 отримали запрошення на легендарний музичний фестиваль
Ліза Віттоцці
Instagram

Три італійські спортсменки, які виграли золоті медалі Олімпійських ігор 2026, Аріанна Фонтана, Франческа Лоллобриджида та Ліза Віттоцці, стануть запрошеними зірками на другий вечір Пісенного фестивалю в Сан-Ремо 2026 року в середу, 26 лютого.

Про це пише ANSA.

Ковзанярка Фонтана виграла загалом три медалі в Мілані та Кортіні, довівши свій загальний рекорд до рекордних 14 медалей, що робить її найтитулованішою італійською спортсменкою в історії на Іграх.

Читайте також :
Відео Фото У Турині розпочала, у Мілані (не) завершила? Рекорди Аріанни Фонтани

35-річна Лоллобриджида виграла свої золоті медалі у жіночому ковзанярському спорті на дистанціях 5000 та 3000 метрів.

Читайте також :
Відео Фото Франческа Лоллобріджіда: 3 роки боролася з "хворобою поцілунків", виграла два золота Олімпіади у 35 та затьмарила зіркову родичку

31-річна Ліза Віттоцці виграла перше індивідуальне олімпійське золото Італії з біатлону в гонці переслідування на 10 км.

Читайте також :
Віттоцці може завершити кар’єру наприкінці сезону

До них на сцені приєднаються чотириразовий володар золотої медалі Паралімпійських ігор з гірськолижного спорту з вадами зору Джакомо Бертаньоллі зі своїм зрячим гідом Андреа Равеллі та учасниця змагань з керлінгу на візках Джуліана Турра.

Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані в Кортіні триватимуть з 6 по 15 березня.

Фестиваль італійської пісні в Сан-Ремо (Festival della canzone italiana di Sanremo) відбувається з 1948 року. Конкурс є змаганням оригінальних пісень італійських композиторів, які раніше не виконувалися публічно. Переможець визначається рішенням професійного журі та шляхом всенародного голосування.

