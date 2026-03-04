Головна зірка біатлону Італії не збирається повторювати шлях Вірер

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці запевнила, що після завершення сезону-2025/26 вона не піде слідом за Доротеєю Вірер "на пенсію". Спортсменка говорить, що хоче провести ще щонайменше один рік активних виступів.

Її слова передає Fondo Italia.

"Наступна Олімпіада? Це може бути метою. Ми завжди боролися проти французів, спортсменів, яких ми маємо перемагати: чотири роки – це довгий термін, але час летить, і ніколи не знаєш. Усі хвилюються, що я завершу кар'єру, але цього не станеться. Я хочу насолодитися хоча б ще одним роком", – зізналася вона.

Також вона прокоментувала своє "золото" на Іграх-2026 у гонці переслідування. То була перша нагорода найвищого гатунку для жіночого біатлону Італії в історії.

"Сподіваюся, що завдяки своїй історії я допомогла комусь. Коли ти у вирі, потрібно зупинитися та дослідити себе. Впоратися з тиском, страхами. Я перемогла себе: проблема була в мені, в моєму дискомфорті, а не в моїх суперниках. Я довела, що Ліза може це зробити. Я пишаюся собою. Виграти олімпійську золоту медаль на рідній землі має іншу вагу, вона подвійно цінна, бути першою італійкою – це джерело великої, несподіваної гордості. Я ніколи не змінювалася протягом багатьох років з успіхом, і я не зроблю цього зараз, але я, безумовно, насолоджуюся цим моментом", – підсумувала Віттоцці.

Нагадаємо, Ліза передала музею Міжнародного олімпійського комітету в Женеві свою форму з Ігор у Мілані.

Віттоцці за підсумками сезону-2023/24 стала володаркою Великого кришталевого глобусу, але через травму повністю пропустила наступний сезон.