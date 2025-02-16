Збірна України посіла 4 місце в загальному медальному заліку на ЄЮОФ-2025

Марія Хохелько тричі підіймалася на п'єдестал пошани на ЄЮОФ-2025

Сьогодні, 16 лютого, у грузинському Бакуріані завершилися змагання на ЄЮОФ-2025 – XVII зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі.

Збірна України посіла 4 місце у загальному медальному заліку. Наші юні атлети здобули 5 медалей, з яких 3 вищого ґатунку.

Такий результат став рекордним для нашої збірної. Раніше Україна не здобула більше трьох нагород на зимових ЄЮОФ.

Перемогла в загальному заліку Італія, в активі якої 16 нагород (7-6-3), другою стала Франція (19 нагород: 5-9-5). Замкнула топ-3 збірна Швейцарії, яка здобула 11 медалей (4-0-7).

Підсумковий медальний залік

Нагадаємо, золоті медалі здобули Марія Хохелько (шорт-трек) – також в її активі дві бронзові медалі, Єгор Курцев (фігурне катання), Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк (біатлон).