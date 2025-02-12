ЄЮОФ-2025. Україна виграла золото в одиночній змішаній естафеті

На грузинському курорті Боржомі-Бакуріані в межах Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 відбулася одиночна змішана естафета.

Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк використали на двох лише три запасні патрони, продемонструвавши найкращу влучність стрільби в гонці, й фінішували першими, вигравши для України перше золото на цьогорічному турнірі.

Срібними призерами стали чеські біатлоністи, а бронзові нагороди з колом штрафу в пасиві виборола команда Італії.

Цікаво, що доля золота визначилася на останній стрільбі. Тарасюк закрив п'ять мішеней за допомогою двох додаткових патронів, в той час як чех зробив аж три додаткові постріли, що дало українцеві достатній для перемоги гандикап.

ЄЮОФ-2025. Сингл-мікст

1. Україна (0+3) 40:20,7

2. Чехія (0+9) +16,8

3. Італія (1+10) +1:00,6

4. Швейцарія (1+12) +1:01,5

5. Болгарія (0+12) +1:26,4

6. Франція (5+17) +1:54,4

Загалом це третє золото в історії України на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.

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Далі у програмі ЄЮОФ-2025 спринтерські гонки, які відбудуться у п'ятницю, 14 лютого.