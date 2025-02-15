Хохелько здобула золото з шорт-треку на ЄЮОФ-2025

Українська спортсменка з шорт-треку Марія Хохелько завоювала золоту нагороду на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Представники шорт-треку змагалися в останній особистій дисципліні — на дистанції 1000 метрів. У фіналі українка захопила одноосібне лідерство з першого кола і не випускала перевагу до фінішу.

Зазначимо, що це третя нагорода Хохелько на ЄЮОФ-2025. Раніше українка здобула дві бронзи з шорт-треку на різних дистанціях.