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Хохелько здобула золото з шорт-треку на ЄЮОФ-2025

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 11:05
Марія Хохелько виграла золото ЄЮОФ-2025
Марія Хохелько
НОК України

Українська спортсменка з шорт-треку Марія Хохелько завоювала золоту нагороду на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Представники шорт-треку змагалися в останній особистій дисципліні — на дистанції 1000 метрів. У фіналі українка захопила одноосібне лідерство з першого кола і не випускала перевагу до фінішу.

Зазначимо, що це третя нагорода Хохелько на ЄЮОФ-2025. Раніше українка здобула дві бронзи з шорт-треку на різних дистанціях.

Шорт-трек ЄЮОФ-2025

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