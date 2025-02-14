ЄЮОФ-2025. Курцев поповнив скарбничку України другим золотом
На XVII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у грузинському Боржомі-Бакуріані був розіграний комплект медалей у фігурному катанні серед юнаків.
Українець Єгор Курцев показав найкращий результат і в короткій програмі, і в довільній. Навіть невдале виконання елементу на початку прокату, яке призвело до падіння, не завадило українцю завершити виступ якнайкраще й виграти золоту медаль.
Курцев випередив естонця Владислава Чуракова, який став срібним призером, на 15,37 бала. Довершив подіум швейцарський фігурист Гіон Шмід.
ЄЮОФ-2025. Фігурне катання, юнаки
- 1. Єгор Курцев (Україна) – 198,81
- 2. Владислав Чураков (Естонія) – 182,44
- 3. Гіон Шмід (Швейцарія) – 176,94
Єгор Курцев додав ще одну медаль до скарбнички збірної України. Тепер на рахунку нашої команди чотири нагороди – дві золоті та дві бронзові. Наразі збірна України посідає проміжну п'яту позицію у медальному заліку ЄЮОФ-2025.
Нагадаємо, раніше українські біатлоністи Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк виграли золото в одиночній змішаній естафеті.