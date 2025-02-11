Українка здобула бронзу з шорт-треку на ЄЮОФ-2025

Українська спортсменка з шорт-треку Марія Хохелько стала дворазовою призеркою Європейського юнацького Олімпійського фестивалю 2025 року.

Про це повідомляє НОК України.

У перший змагальний день Хохелько здобула бронзу на дистанції у 1500 метрів, а сьогодні українка знов піднялась на п'єдестал.

На дистанції 500 метрів спортсменка фінішувала четвертою, проте після забігу судді дискваліфікували угорську шорт-трекістку, яка здобула перемогу.

Таким чином, Хохелько здобула другу бронзову нагороду змагання.

Зазначимо, що ще одна представниця України Уляна Хочина завершила свій виступ на 26 місці.

Раніше український біатлоніст завершив індивідуальну гонку на ЄЮОФ-2025 за крок до п'єдесталу.