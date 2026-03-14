Тепла погода вносить великі корективи: Підручний – про виступ у спринті в Отепя

Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився враженнями від виступу в спринтерській гонці в Отепя.

Слова 34-річного спортсмена цитує Biathlon.com.ua.

Підручний відмітив складну трасу та погодні умови, які заважали продемонструвати максимум.

"Погода така важка, що працювати на дистанції було дуже складно. Я ще на перших двох колах добре почав, але, як бачу по часу, відставання було велике. Але на останньому колі працював краще і відіграв багато позицій. Та, звичайно, з одним промахом треба було бути трохи ближче. Траса складна, і рельєф складний, і погодні умови дуже складні. Дощ також заважає, і в таких умовах дуже важко бігти", – розповів Підручний.

Траса в Отепя через теплу погоду була дуже брудною, що сповільнювало рух та вимагало від біатлоністів більших зусиль.

"Тепла погода вносить дуже великі корективи. І, звичайно, що лижі не ковзали, як би хотілося, але вони у всіх не ковзають. А ще й до всього, траса дуже брудна. Вітер здуває з дерев багато бруду. І на трасі сніг не білий, чесно кажучи, а більше сірий, жовтий, чорний. Чого там тільки на трасі немає. Тому, звичайно, що бігти по такій теплій трасі дуже важко", – зазначив Підручний.

Нагадаємо, що за підсумком гонки Дмитро посів 25 місце, провівши найкращий спринт у сезоні Кубку світу.

Підручний разом з Мандзиним кваліфікувалися до гонки переслідування, яка відбудеться в Отепя 14 березня.