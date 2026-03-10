Українська правда
Отепя-2026. Розклад восьмого етапу Кубку світу

Сергій Шаховець — 10 березня 2026, 12:50
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

З 12 по 15 березня 2026 року в естонському Отепя відбудеться восьмий етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26.

У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування, а також одиночна та класична змішані естафети.

Розклад етапу Кубку світу в Отепя

  • 12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета
  • 15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.

