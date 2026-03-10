Отепя-2026. Розклад восьмого етапу Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
З 12 по 15 березня 2026 року в естонському Отепя відбудеться восьмий етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26.
У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування, а також одиночна та класична змішані естафети.
Розклад етапу Кубку світу в Отепя
- 12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
- 13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки
- 14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
- 14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета
- 15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.