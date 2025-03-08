Підручний: Лижі працювали чудово

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував 36 місце в гонці переслідування на сьомому етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто.

Під час чемпіонату світу 33-річний українець травмував руку, проте зараз, за його словами, це пошкодження майже не впливає на його самопочуття.

"Почуваюся досить добре, тільки зі стрільбою щось не склеїлося. Буває, що болить рука під навантаженнями. Вона в мене й до того була неодноразово травмована, два переломи було, тож вона час від часу поболює".

Також Підручний залишився задоволений підготовкою лиж, попри поганий стан траси.

"Лижі сьогодні працювали чудово. Враховуючи стан траси, лижі були чудові, біглося теж добре. Погода, звісно ж, впливає. Дуже спекотно, дихається зовсім по-іншому, пити під час гонки дуже хочеться. Траса дуже мокра, багато води, лижі не їдуть, як хотілося б. Але лижі сьогодні в мене були хороші", – сказав Підручний.

Нагадаємо, в неділю, 9 березня, етап у Нове-Мєсто завершиться естафетними гонками. Чоловіча естафета розпочнеться о 14:50 за Києвом.