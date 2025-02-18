Підручний: Я пошкодив ліву руку
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, чому пропустить індивідуальну гонку та сингл-мікст на чемпіонаті світу-2025 у швейцарському Ленцергайде.
Українця цитує Суспільне.
"Ухвалили таке рішення через стан здоров’я: є проблеми з рукою. Після Антгольца травма спини теж дає про себе знати, не дає мені добре бігти, як того хотілося б. На змішаній естафеті почувався прекрасно, і це було видно як по стрільбі, так і за часом по дистанції.
На жаль, перед спринтом сталося прикре падіння на трасі: я пошкодив ліву руку, і це мені зараз дуже заважає. Вирішили з лікарем та тренером, що краще зосередитися на естафеті та масстарті, бо досить мало часу після цих двох стартів, щоб і відновитися, і щоб рука припинила боліти", – заявив спортсмен.
На ЧС-2025 Підручний виступив уже в трьох гонках: в змішаній естафеті (8 місце), а також у спринті та переслідуванні, де посів 37 і 30 місця відповідно.