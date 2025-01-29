Олена Городна: Головні мої цілі попереду. Я в процесі реалізації

Українська біатлоністка Олена Городна в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповіла, що очікує від чемпіонату Європи, який пройде з 29 січня до 2 лютого в Італії.

"Я дуже рада, що можу виступати тут з найкращими спортсменами світу і показувати результат, який на даний час готова показувати. Тут настільки атмосферно, стільки вболівальників приїжджає вболівати за своїх улюблених спортсменів, надзвичайно приємно бачити наші прапори на трибунах і наших українців, які також приїжджають та підтримують нас. Велике дякую їм за це! Кожен старт – це новий досвід і я стараюсь від кожної гонки взяти максимум для себе, проводжу аналіз гонки: де не так, що не так було зроблено. На кожен наступний старт виходжу і стараюсь працювати над своїми помилками і видати свій максимум", – зізналася вона.

20-річна спортсменка зізналася, що через молодість та відсутність великого досвіду все ще має хвилювання перед гонками.

"Так, перед кожним стартом відчувається хвилювання, особливо це відзначалось на початку сезону, коли довгий час не було стартів і тоді був достатній мандраж, але з кожним стартом ти стаєш більш загартованим до нього і він в якісь мірі зменшується. Стараюсь себе чимось відволікти, щоб не так багато думати про змагання", – заявила Олена.

Також біатлоністка зазначила, що своєю змагальною формою була більше задоволена у першому триместрі. А зараз, у паузу перед наступними змаганнями, працюватиме над її покращенням.

"На початку сезону я була дуже задоволеною своєю формою і радувало, що можу бути десь конкурентно спроможною з дівчатами. Звичайно, є ще до чого рости, але задоволена, що з кожним роком у мене є прогрес і я поступово добавляю в своїх результатах, велика подяка за це нашим тренерам. Зараз почуваюсь не так добре, як було до нового року, але будемо виправляти цю ситуацію до наступних стартів. Яка гонка запам'яталася найбільше? Не скажу, що є якась конкретна гонка яка запамʼяталася, кожна гонка по своєму цікава", – сказала Городна.

Також вона оголосила, що "перед кожним сезоном ставить собі певні цілі". Наразі вона в процесі їх реалізації.

"Деякі задачі я для себе виконала, але самі головні цілі попереду і я в процесі їх реалізації", – резюмувала перспективна біатлоністка.

Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло. Городна виступить лише в естафеті, яка відбудеться в заключний день першості.

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.