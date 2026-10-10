Олімпійська чемпіонка оголосила про вагітність

32-річна шведська біатлоністка Лінн Естблум, відома під прізвищем Перссон, повідомила про вагітність, через що пропустить наступний сезон.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в інстаграмі.

"Цієї зими я стежитиму за біатлоном із дивана перед телевізором. Якщо все піде за планом, у березні ми станемо батьками", – написала Естблум.

Через вагітність шведська біатлоністка пропустить зимовий сезон, зосередившись на підготовці до нового етапу свого життя.

У 2024 році Лінн Перссон вийшла заміж за шведського лікаря Крістіана Естблума та взяла прізвище чоловіка.

Спортсменка має чимало вагомих досягнень у біатлоні. На Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні вона здобула золоту медаль у складі жіночої естафетної команди Швеції. Також у її активі срібні нагороди естафетних змагань Олімпіад 2018 та 2026 років і шість медалей чемпіонатів світу.

Нагадаємо, у липні про вагітність також повідомила інша представниця збірної Швеції з біатлону – Ганна Еберг. Її нареченим є інший зірковий біатлоніст збірної Швеції, Мартін Понсілуома.