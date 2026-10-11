Скандальна біатлоністка Сімон страждала в школі через дислексію

Французька біатлоністка Жулья Сімон зізналася, що в початкових класах дуже страждала через дислексію, але спорт дозволив згодом її усвідомити свою силу в інших речах.

Слова Сімон передає Ski-nordique.net.

Дислексія – це специфічний нейробіологічний розлад (або нейровідмінність), який ускладнює здатність вільно та правильно читати й писати, але не впливає на рівень інтелекту людини.

"Я старша з трьох сестер, і коли я пішла до школи, мені було дуже важко. Я не могла навчитися читати чи писати, і мені було важко запам'ятовувати речі. Я дуже старалася, але нічого не виходило".

Вдома вечори виконання домашніх завдань перетворюються на справжню невдачу. Батько біатлоністки іноді втрачав терпіння, а мати навіть ходила до вчительки.

"Вона навіть пішла до вчительки, щоб сказати їй: "Це моя перша дитина, у мене немає жодної системи орієнтирів".

Через проблеми з вимовою Сімон відвідувала логопеда, але було це під час улюбленого предменту в школі.

"Мені це було не дуже приємно: чим більше я бачила, що не досягаю успіху, тим нікчемнішою я себе почувала і тим менше хотіла цим займатися. Найгірше те, що вони зрештою забрали мої уроки фізкультури в школі, щоб я могла ходити на заняття з логопедії. Але саме фізкультуру я любила в школі!".

За словами Жульї, саме активність і врятувала її від страху, що вона не така, як інші.

"Заняття спортом на свіжому повітрі – це все, чого я коли-небудь хотіла: біг по пересіченій місцевості в школі або влітку, коли ми їздили на гірські пасовища з батьками. Це те, що я любила найбільше. У дитинстві це головним чином допомагало мені самовиражатися та долати сором'язливість. Потім це навчило мене стверджувати себе та бути впевненою в собі".

На Олімпіаді-2026 біатлоністка завоювала три золоті нагороди – в індивідуальній гонці, класичній і змішаний естафетах. Сумарно вона заробила за ці успіхи майже 300 тисяч євро.

Раніше Жулья говорила, що після завершення кар'єри може працювати столярем.

Нагадаємо, влітку минулого року вона була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.