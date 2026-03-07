Досі шокована: Кононова прокоментувала золотий виступ в біатлонному спринті на Паралімпіаді-2026

Українська параатлетка Олександра Кононова поділилася емоціями після здобуття золотої медалі у біатлонному спринті на Паралімпійських іграх 2026 року.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Спортсменка зазначила, що досі шокована результатом та наголосила, що виходить на кожну гонку з метою зробити все заради своєї країни.

"Досі шокована. З тим, який був рік, з тим, що коїться – і у цей день зібратися, стрільнути "нуль" – це максимально класний результат. Виходячи щодня на старт, ти все одно думаєш, що вдома, про те, що війна, як зараз важко українцям, дітям, матерям, жінкам. Виходиш на кожен старт з таким подихом, покликом, що мусиш зробити все заради своєї країни, сім'ї, себе".

Кононова подякувала воїнам Збройних сил України за можливість виступати та здобувати перемоги.

"Це великий труд – бути чемпіонкою для своєї країни. Це щось за межею. Дай Бог, що все вдалося, що я виграла для своєї країни, що гратиме гімн України, ми співатимемо і прославлятимемо її. Вдячна воїнам ЗСУ за те, що вони нас підтримали, що лише завдяки їм ми тут і маємо такі перемоги. Дякую всім матерям, жінкам – всьому народу України, який терпляче чекає перемоги. А перемога буде, звісно, буде і дякую всім за те, що ми тут і перемагаємо для вас".

Також вона пояснила свій виступ в особливих сережках із написом Stop War ("Стоп війні").

"Я за мир для своєї країни. Я проти війни, проти росіян тут, бо у нас з ними війна. Вони на нас напали. Вони вбивають наших дітей, наші сім'ї. У мене на сережках написано "Stop War". І я тільки за це, бо я мати, у мене двоє дітей".

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 35-річна українка виграла спринтерську гонку серед спортсменок з з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи, подолавши дистанцію без промахів за 18:41,5.

Для Кононової це п'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор. Раніше вона вигравала в біатлоні гонки на 12,5 км у Ванкувері-2010 та Сочі-2014. Також у Кононової було два золота Ігор-2010 у лижних перегонах.

Зауважимо, що у скарбничці збірної України вже шість медалей, завойованих на Паралімпіаді-2026. Окрім Кононової, золоті нагороди виграли Тарас Радь та Олександр Казік, "срібло" дісталося Ярославу Решетинському, а бронзовими призерами стали Людмила Ляшенко та Анатолій Ковалевський.