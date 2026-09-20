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У мене кістки 55-60-річної жінки: зіркова біатлоністка пожалілася на проблеми зі здоров'ям

Руслан Травкін — 20 вересня 2026, 14:11
У мене кістки 55-60-річної жінки: зіркова біатлоністка пожалілася на проблеми зі здоров'ям
Мая Клотенс
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Бельгійська біатлоністка Мая Клотенс розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. 24-річна спортсменка заявила, що її кістки крихкі, а рівень естрогену низький, що робить її більш схильною до травм.

Про це пише Sporza.be/nl.

У січні цього року вона отримала перший стресовий перелом, а цього літа її тіло знову дало збій. І тому вона шукала відповіді.

"Вперше найважливішим було не тренуватися, а дати своєму тілу відновитися".

Сканування її кісток показало, що у Клотенс остеопенія – стан, при якому у людини низька кісткова маса.

"Мої кістки виглядають як у 55-60-річної жінки. Мені 24. Поки не стане надто пізно. Прислухайтеся до свого тіла.

Я намагаюся зрозуміти все своє тіло та побудувати Maya 2.0 для тривалої кар'єри".

Клотенс у сезоні-2025/26 посіла 32 місце загального заліку Кубку світу, набравши 208 очок.

Найкращою з українок стала Христина Дмитренко – 52 місце, 86 очок.

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