Український біатлоніст претендує на звання "новачок сезону" від IBU

22-річний український біатлоніст Віталій Мандзин у списку претендентів на звання "новачок сезону".

Про це повідомляє IBU.

Також на цю нагороду претендують норвежці Мартін Улдал та Ісак Фрей, і німецький біатлоніст Даніло Рітмюллер.

Нагадаємо, сезон-2024/25 Мандзин завершив на 31 позиції загального заліку Кубку світу.

Найкращим результатом сезону в особистих гонках стало 4 місце в короткій індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.

На етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто Мандзин здобув бронзу у складі естафетної четвірки.

За підсумками міжнародного сезону, який для тернопільського атлета став першим повноцінним на дорослому рівні, Мандзин програв боротьбу за титул найкращого молодого біатлоніста Кемпбелу Райту зі США.

Голосування триватиме до суботи, 19 квітня. Проголосувати можна на сайті IBU, а також на сторінках в Instagram та Facebook.