Переміг Мандзина: новозеландський американець здобув титул найкращого молодого біатлоніста світу

22-річний американець Кембелл Райт за підсумками сезону 2024/25 став переможцем у номінації "Найкращий молодий біатлоніст до 23 років". Він набрав 455 очок в особистих гонках та посів 17 місце в загальному заліку Кубка світу.

Райт випередив українця Віталія Мандзина, якому 21 рік, на 215 балів (у Мандзина – 230 очок і 31 місце у загальному заліку).

Обидва спортсмени вели напружену заочну боротьбу протягом сезону, однак у другій його половині американець почав стабільно фінішувати вище та нарощувати перевагу.

Кембелл Райт шість разів фінішував у топ-10, а на чемпіонаті світу 2025 у Ленцергайде сенсаційно виборов дві срібні медалі – у спринті та гонці переслідування. Його найкращий результат на етапах Кубка світу – 4 місце у спринті в Контіолахті.

Віталій Мандзин також продемонстрував сильний виступ у Фінляндії, ставши 4-м в індивідуальній гонці. Саме з того моменту почалося суперництво між українцем та американцем.

Раніше Кембелл Райт представляв Нову Зеландію, але у 2023 році прийняв громадянство США, адже обидва його батьки – американці.

Останній гучний успіх США в біатлоні датується 2017 роком, коли Лоуелл Бейлі виграв золото на чемпіонаті світу в індивідуальній гонці.

Згідно з правилами IBU, Райт зможе змагатися за звання найкращого біатлоніста до 23 років і наступного сезону, адже на момент змагань йому ще не буде 24.

У жіночій номінації перемогу здобула 23-річна французька біатлоністка Осеан Мішлон. Вона набрала 760 очок і фінішувала 5-ю в загальному заліку, випередивши землячку Жані Рішар лише на 5 балів. У сезоні Мішлон здобула срібло в масстарті на чемпіонаті світу та бронзу в переслідуванні на етапі Кубку світу в Нове-Мєсто.

Нагадаємо, номінація "Найкращий біатлоніст до 23 років" була започаткована в сезоні 2024/2025. Раніше IBU визначав кращого спортсмена до 25 років. Виступи на чемпіонатах світу не враховуються до заліку.