Україна вперше у цьому сезоні матиме представництво в масстарті на етапі Кубка світу з біатлону

Український біатлоніст Віталій Мандзин відібрався у масстарт у рамках 6-го етапу Кубка світу сезону-2025/26 у чеському Нове-Мєсто.

Українцю вдалось потрапити у гонку із масовим стартом завдяки високому результату короткій індивідуальній гонці, де він став 15-м.

Чоловічий масстарт у Нове-Мєсто відбудеться у неділю, 25 січня, о 16:15 (за київським часом). Після чого у цей же день на чеський сніг вийдуть жінки. На жаль, у жіночій гонці із масовим стартом українок не буде.

Також на цьому етапі відбудуться жіноча коротка індивідуалка (23 січня), одиночна змішана естафета (24 січня) та змішана естафета (24 січня).

Відзначимо, що цей етап Кубка світу у Чехії з біатлону є останнім змаганням перед Олімпійськими іграми-2026. Протягом 8-21 лютого біатлоністи боротимуться за медалі ОІ.

Раніше повідомлялось, що жіноча збірна України з біатлону визначилась із заявкою на зимову Олімпіаду-2026.