Сподіваюся, що вона отримає допомогу: Бйорндален відреагував на дискваліфікацію Сімон

Легендарний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален поділився своїми думками щодо дискваліфікації Жульї Сімон. Норвежець вважає, що покарання є "м'яким".

Його слова цитує Ski-nordique.net.

"Спочатку вся ця справа була для мене незрозумілою. Тепер, коли її визнали винною за кількома пунктами звинувачення, це стало ще більш незрозумілим. Дуже дивно бачити, що покарання таке м'яке. Я сподіваюся, що тепер вона отримає необхідну допомогу", – зазначив він.

Кілька тижнів тому Уле Ейнар говорив, що очікує відсторонення для Жульї до кінця року.

Біатлоністка була дискваліфікована на шість місяців дисциплінарним комітетом Французької федерації лижного спорту, але п'ять місяців – умовно. Вона пропустить лише один етап Кубку світу.

Крістіан Борель, адвокат біатлоністки Жульї Сімон, повідомив, що спортсменка не буде оскаржувати рішення дисциплінарного комітету FFS.

Читайте також : Падіння французької зірки біатлону: як Жюлія Сімон опинилася в центрі кримінального скандалу

Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

Сімон була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.