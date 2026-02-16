Він мій добрий друг: легендарний Бйорндален – про відмову росіянина повертати золоту медаль ОІ-2014

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бйорндален висловився відносно рішення російського біатлоніста Антона Шипуліна не повертати золоту медаль Сочі-2014, яку збірну РФ позбавили через допінг, наголосивши, що менше поважати його не стане.

Його слова наводить російське видання Спортс.

"Я б одразу повернув медаль. Однозначно. Це командна медаль, а не особиста. Але Шипулін мій добрий друг. У мене багато чудових спогадів із ним. Це його рішення. Норвезька культура, німецька чи російська – різні. Що правильно для одних може бути неправильним для інших.

Я не поважатиму Шипуліна менше, якщо він не поверне цю медаль. Він чудовий спортсмен, і у нас було багато відмінних сутичок на лижні", – заявив Бйорндален.