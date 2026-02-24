Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Королі зимових Ігор: хто виграв найбільше золотих медалей Олімпіади в історії

Денис Шаховець — 24 лютого 2026, 19:00
Колаж Чемпіона
Королі зимових Ігор: хто виграв найбільше золотих медалей Олімпіади в історії

Навіть одна медаль Олімпійських ігор для абсолютної більшості спортсменів – мрія, яку ніколи не вдасться втілити у життя. Однак є і ті, хто засмучується при здобутті "бронзи" й змушений будувати музей, аби вмістити всі свої нагороди.

На Олімпійських іграх-2026, що приймав Мілан-Кортіна, 29-річний норвежець Йоганнес Клебо виграв 6 золотих медалей із 6 можливих і став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії. Мова звісно про кількість здобутих медалей найвищого ґатунку на головних стартах чотириріччя.

Саме час згадати десятьох найтитулованіших спортсменів в історії зимових Олімпійських ігор.

ТОП-10 спортсменів, які здобули найбільше золотих медалей зимових Олімпійських ігор

1. Йоганнес Клебо (лижні гонки, Норвегія)

  • 11🥇 1🥈 1🥉

Йому лише 29 років, а він вже є найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії. З Пхьончхана-2018 син мільйонера привіз три золота, у Пекіні-2022 здобув ще чотири нагороди, проте "лише" дві вищого ґатунку.

Феноменального успіху новоспечений король лиж досягнув на Іграх-2026, де став першим в історії представником лижного спорту, який виграв у межах однієї Олімпіади усі старти – 6 із 6.

Причому через 4 роки Клебо цілком може оновити свій рекорд, адже під час наступних Олімпійських ігор йому буде 33. Тож цілком можливо, що у 2030-му ми побачимо його у Французьких Альпах.

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо
Getty Images
Читайте також :
Син мільйонера, онук геніального тренера. Клебо – найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад

2. Маріт Бйорген (лижні гонки, Норвегія)

  • 8🥇 4🥈 3🥉

Бйорген брала участь у 5-ти Іграх, і з кожної неодмінно поверталася з медалями. У 2002-му, коли їй був 21 рік, вона допомогла норвежкам здобути "срібло" в естафеті, у Турині-2006 вона вже була головною фавориткою змагань, однак виборола тільки одну особисту срібну нагороду.

Утім, вже починаючи з Ванкувера-2010 Бйорген почала свій шлях до звання найтитулованішої жінки в історії зимових Олімпіад – 5 медалей, з них 3 золоті. Загалом у Маріт 15 нагород, у тому числі 8 вищого ґатунку.

Маріт Бйорген
Маріт Бйорген
Getty Images

3. Оле-Ейнар Бйорндален (біатлон, Норвегія)

  • 8🥇 4🥈 2🥉

Королю біатлону лише однієї медалі забракло для того, аби розташуватися у цьому топі слідом за феноменальним Йоганнесом Клебо.

Своє перше олімпійське золото Бйорндален виграв у Нагано-1998, останнє – в Сочі-2014. Міг він цілком позмагатися у Пхьончхані-2018 та зачепитися там за ще одну медаль, однак не потрапив до складу збірної Норвегії, ставши жертвою глибини складу.

Попри це, Оле-Ейнар залишається найтитулованішим біатлоністом в історії Олімпіад і навряд чи в найближчі десятиліття хтось зможе посунути його з цього історичного трону. Найближчому "переслідувачу" під час наступних Ігор буде 37 років, а в такому солідному віці здобувати олімпійські медалі вдавалося хіба самому Бйорндалену.

Уле Айнер Бйорндален
Уле Айнер Бйорндален
Getty Images
Читайте також :
Оле-Ейнар Бйорндален: секрети зимового короля

4. Бйорн Делі (лижні гонки, Норвегія)

  • 8🥇 4🥈

Король лиж до епохи Клебо. На відміну від попередніх легенд, у Бйорна Делі немає жодної бронзової медалі. Зате він має 8 золотих та 4 срібні, здобуті у 1992-1998 роках.

У певному сенсі Бйорну поталанило, що між Альбервілем-1992 та Ліллегаммером-1994 було лише два роки паузи, проте й дисциплін тоді було менше, аніж зараз.

Цікаво, що вперше на Олімпійські ігри Делі поїхав ще у 1988-му, однак у Кенморі він був запасний і не отримав шансу дебютувати. Хтозна, можливо, вже тоді 20-річний юнак міг допомогти норвежцям в естафеті, де вони фінішували поза п'єдесталом.

Маріт Бйорген
Маріт Бйорген
Getty Images

5-6. Тобіас Арльт (санний спорт, Німеччина)

  • 7🥇 1🥉

З чотирьох Олімпійських ігор поспіль німецький санкар повертався із золотими медалями. Почав свою "чемпіонську ходу" Тобіас Арльт у Сочі-2014, де виграв заїзди у чоловічих двійках та змішаних естафетах.

Цей трюк він повторив у Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022, а в Мілан-Кортіні-2026 у двійках здобув "лише" бронзову нагороду, вперше не піднявшись на перший щабель олімпійського п'єдесталу.

Читайте також :
Фото Головні герої Олімпійських ігор-2026: онука легендарної акторки, 41-річна мама глухих дітей і син мільйонера

5-6. Тобіас Вендл (санний спорт, Німеччина)

  • 7🥇 1🥉

Усі свої звитяги Тобіас Вендл та Тобіас Арльт здобули разом. Окрім того, що легендарні німці – тезки, вони ще й народилися з різницею в лише два тижні.

Зараз їм по 38 років, і поки складно сказати, чи наважаться вони продовжувати виступати в наступному чотирирічному циклі. Та все ж звання найтитулованіших санкарів в історії в них навряд чи хтось забере в найближчі десятиріччя.

Тобіас Арльт та Тобіас Вендл
Тобіас Арльт та Тобіас Вендл
Getty Images

7. Ірен Вюст (ковзанярський спорт, Нідерланди)

  • 6🥇 5🥈 2🥉

Протягом багатьох років ковзанярський спорт передусім асоціювався з ім'ям Ірен Вюст, яка сумарно за кар'єру здобула одразу 13 медалей, 6 з яких – золоті.

Перші медалі вона привезла з Турина-2006, останні – із Пекіна-2022, а найбільше виграла у Сочі-2014. Причому з кожної Олімпіади, в якій Вюст брала участь, вона привозила додому щонайменше дві нагороди включаючи золоту.

Зараз їй 39, цілком можливо, що вона могла б поповнити свій доробок, однак історія не знає умовного способу.

У 2022-му Ірен Вюст завершила спортивну кар'єру, після чого зосередилась на тренерстві.

Ірен Вюст
Ірен Вюст
Getty Images

8. Любов Єгорова (лижні гонки, Росія)

  • 6🥇 3🥈

Цій лижниці пощастило навіть більше, аніж Бйорну Делі, що між Альбервілем-1992 та Ліллегаммером-1994 було лише два роки паузи в циклі. Саме на цих двох Олімпіадах росіянка виграла свої 9 медалей. І цілком можливо, що вона стала б титулованішою за Маріт Бйорген, якби не була спіймана на допінгу.

Через дискваліфікацію Єгорова не змогла виступити в Нагано-1998, а в Солт-Лейк-Сіті-2002 росіянка виявилася неготовою до боротьби за нагороди. Вочевидь, на Іграх у США вона вже виступала "чистою".

Читайте також :
Сальто Андерссон, травма Вонн і розпач Макграта: драми та розчарування Олімпійських ігор 2026

9. Ан Хьон Су (шорт-трек, Південна Корея)

  • 6🥇 2🥉

До грудня 2011 року шорт-трекіст представляв Південну Корею, однак у 2011 році продався за російські гроші й навіть змінив ім'я на Віктор Ан.

У Сочі-2014 він представляв Росію, для якої виграв три "золота" та одну "бронзу". Такий же доробок він привіз із Турина-2006, а ось у Ванкувені-2010 Ан не змагався, оскільки не зміг відібратися у склад корейської збірної через складну травму.

Так чи інакше, саме Ан Хьон Су є найтитулованішим шорт-трекістом в історії Олімпійських ігор.

Кореєць Ан Хьон Су, що пізніше виступав за Росію під ім'ям Віктор Ан
Кореєць Ан Хьон Су, що пізніше виступав за Росію під ім'ям Віктор Ан
Getty Images

10. Кантен Фійон-Має (біатлон, Франція)

  • 5🥇 3🥈 1🥉

На відміну від свого знаменитого земляка Мартена Фуркада, Кантен Фійон-Має за кар'єру виграв тільки один Великий кришталевий глобус (загальний залік Кубку світу), однак до Олімпійських ігор цей француз підходить на піку форми.

Усі нагороди Фійон-Має здобув у Пекіні-2022 та Мілан-Кортіні-2026, причому на Іграх в Італії він тричі підіймався на першу сходинку п'єдесталу.

Зараз Кантену 33 роки. Враховуючи сильну конкуренцію у французькій збірній, шанси побачити його на наступній Олімпіаді – неоднозначні, проте цілком можливо, що він здійснить спробу збільшити свій доробок.

Кантен Фійон Має
Кантен Фійон Має
Getty Images

Не увійшли до списку, але...

Аріанна Фонтана

  • 3🥇 6🥈 5🥉

Героїня Олімпійських ігор-2026 не потрапила до цього списку лише через малу кількість нагород найвищого ґатунку.

Легендарна італійська шорт-трекістка є другою найтитулованішою спортсменкою на "білих" Олімпіадах. У її доробку 14 нагород загалом – перша медаль була здобута на домашніх Іграх у Турині в 2006 році, а остання, на сьогодні, на Олімпіаді в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо-2026.

Аріанна Фонтана
Аріанна Фонтана
Getty Images
Читайте також :
Відео Фото У Турині розпочала, у Мілані (не) завершила? Рекорди Аріанни Фонтани

Такаґі Міхо

  • 2🥇 4🥈 4🥉

Ще одна чинна спортсменка в списку – 31-річна японка Такаґі Міхо, яка на цьогорічній Олімпіаді стала другою найуспішнішою ковзаняркою в історії, завоювавши три бронзи.

Загалом вона має 10 медалей, а найуспішнішим її турніром став Пекін-2022, де вона стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1000 метрів та тричі срібною призеркою Ігор.

Такаґі Міхо
Такаґі Міхо
Getty Images

Стефанія Бельмондо

  • 2🥇 3🥈 5🥉

А ось італійська лижниця Стефанія Бельмондо завершила кар'єру понад 20 років тому і покращити свої показники на Олімпійських іграх більше не зможе.

На прощальній для себе Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті у 2002 році вона здобула золото в гонці на 15 км, а також "срібло" та "бронзу". Першу ж олімпійську медаль Бельмондо завоювала ще в далекому 1992-му в Альбервілі.

Стефанія Бельмондо
Стефанія Бельмондо
Getty Images

Найтитулованіші українські спортсмени зимових Олімпіад

Найуспішнішим українським атлетом на Зимових Олімпійських іграх є фрістайліст Олександр Абраменко, який приніс Україні відразу дві медалі – "золото" Пхьончхану-2018 та "срібло" Пекіну-2022.

Олександр Абраменко
Олександр Абраменко
Getty Images
Читайте також :
Відео Фото Олімпіада-2018: крах українського біатлону, золотий політ Абраменка та абсолютний тріумф Норвегії

Дві медалі й в найтитулованішої спортсменки зимових Олімпіад – саме стільки Віта Семеренко привезла в Україну з Сочі у 2014. Старша з сестер Семеренко до легендарного "золота" естафети додала й "бронзу" в спринті.

Читайте також :
Відео Фото Сочі-2014: золота естафета біатлоністок та російський допінг на тлі Революції Гідності
Віта Семеренко
Віта Семеренко
Getty Images
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Бйорндален Олімпійські ігри Олімпійські ігри 2026 Тобіас Йоганнес Клебо
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік