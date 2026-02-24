Королі зимових Ігор: хто виграв найбільше золотих медалей Олімпіади в історії

Навіть одна медаль Олімпійських ігор для абсолютної більшості спортсменів – мрія, яку ніколи не вдасться втілити у життя. Однак є і ті, хто засмучується при здобутті "бронзи" й змушений будувати музей, аби вмістити всі свої нагороди.

На Олімпійських іграх-2026, що приймав Мілан-Кортіна, 29-річний норвежець Йоганнес Клебо виграв 6 золотих медалей із 6 можливих і став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії. Мова звісно про кількість здобутих медалей найвищого ґатунку на головних стартах чотириріччя.

Саме час згадати десятьох найтитулованіших спортсменів в історії зимових Олімпійських ігор.

ТОП-10 спортсменів, які здобули найбільше золотих медалей зимових Олімпійських ігор

1. Йоганнес Клебо (лижні гонки, Норвегія)

11🥇 1🥈 1🥉

Йому лише 29 років, а він вже є найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії. З Пхьончхана-2018 син мільйонера привіз три золота, у Пекіні-2022 здобув ще чотири нагороди, проте "лише" дві вищого ґатунку.

Феноменального успіху новоспечений король лиж досягнув на Іграх-2026, де став першим в історії представником лижного спорту, який виграв у межах однієї Олімпіади усі старти – 6 із 6.

Причому через 4 роки Клебо цілком може оновити свій рекорд, адже під час наступних Олімпійських ігор йому буде 33. Тож цілком можливо, що у 2030-му ми побачимо його у Французьких Альпах.

Йоханнес Клебо Getty Images

2. Маріт Бйорген (лижні гонки, Норвегія)

8🥇 4🥈 3🥉

Бйорген брала участь у 5-ти Іграх, і з кожної неодмінно поверталася з медалями. У 2002-му, коли їй був 21 рік, вона допомогла норвежкам здобути "срібло" в естафеті, у Турині-2006 вона вже була головною фавориткою змагань, однак виборола тільки одну особисту срібну нагороду.

Утім, вже починаючи з Ванкувера-2010 Бйорген почала свій шлях до звання найтитулованішої жінки в історії зимових Олімпіад – 5 медалей, з них 3 золоті. Загалом у Маріт 15 нагород, у тому числі 8 вищого ґатунку.

Маріт Бйорген Getty Images

3. Оле-Ейнар Бйорндален (біатлон, Норвегія)

8🥇 4🥈 2🥉

Королю біатлону лише однієї медалі забракло для того, аби розташуватися у цьому топі слідом за феноменальним Йоганнесом Клебо.

Своє перше олімпійське золото Бйорндален виграв у Нагано-1998, останнє – в Сочі-2014. Міг він цілком позмагатися у Пхьончхані-2018 та зачепитися там за ще одну медаль, однак не потрапив до складу збірної Норвегії, ставши жертвою глибини складу.

Попри це, Оле-Ейнар залишається найтитулованішим біатлоністом в історії Олімпіад і навряд чи в найближчі десятиліття хтось зможе посунути його з цього історичного трону. Найближчому "переслідувачу" під час наступних Ігор буде 37 років, а в такому солідному віці здобувати олімпійські медалі вдавалося хіба самому Бйорндалену.

Уле Айнер Бйорндален Getty Images

4. Бйорн Делі (лижні гонки, Норвегія)

8🥇 4🥈

Король лиж до епохи Клебо. На відміну від попередніх легенд, у Бйорна Делі немає жодної бронзової медалі. Зате він має 8 золотих та 4 срібні, здобуті у 1992-1998 роках.

У певному сенсі Бйорну поталанило, що між Альбервілем-1992 та Ліллегаммером-1994 було лише два роки паузи, проте й дисциплін тоді було менше, аніж зараз.

Цікаво, що вперше на Олімпійські ігри Делі поїхав ще у 1988-му, однак у Кенморі він був запасний і не отримав шансу дебютувати. Хтозна, можливо, вже тоді 20-річний юнак міг допомогти норвежцям в естафеті, де вони фінішували поза п'єдесталом.

Маріт Бйорген Getty Images

5-6. Тобіас Арльт (санний спорт, Німеччина)

7🥇 1🥉

З чотирьох Олімпійських ігор поспіль німецький санкар повертався із золотими медалями. Почав свою "чемпіонську ходу" Тобіас Арльт у Сочі-2014, де виграв заїзди у чоловічих двійках та змішаних естафетах.

Цей трюк він повторив у Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022, а в Мілан-Кортіні-2026 у двійках здобув "лише" бронзову нагороду, вперше не піднявшись на перший щабель олімпійського п'єдесталу.

5-6. Тобіас Вендл (санний спорт, Німеччина)

7🥇 1🥉

Усі свої звитяги Тобіас Вендл та Тобіас Арльт здобули разом. Окрім того, що легендарні німці – тезки, вони ще й народилися з різницею в лише два тижні.

Зараз їм по 38 років, і поки складно сказати, чи наважаться вони продовжувати виступати в наступному чотирирічному циклі. Та все ж звання найтитулованіших санкарів в історії в них навряд чи хтось забере в найближчі десятиріччя.

Тобіас Арльт та Тобіас Вендл Getty Images

7. Ірен Вюст (ковзанярський спорт, Нідерланди)

6🥇 5🥈 2🥉

Протягом багатьох років ковзанярський спорт передусім асоціювався з ім'ям Ірен Вюст, яка сумарно за кар'єру здобула одразу 13 медалей, 6 з яких – золоті.

Перші медалі вона привезла з Турина-2006, останні – із Пекіна-2022, а найбільше виграла у Сочі-2014. Причому з кожної Олімпіади, в якій Вюст брала участь, вона привозила додому щонайменше дві нагороди включаючи золоту.

Зараз їй 39, цілком можливо, що вона могла б поповнити свій доробок, однак історія не знає умовного способу.

У 2022-му Ірен Вюст завершила спортивну кар'єру, після чого зосередилась на тренерстві.

Ірен Вюст Getty Images

8. Любов Єгорова (лижні гонки, Росія)

6🥇 3🥈

Цій лижниці пощастило навіть більше, аніж Бйорну Делі, що між Альбервілем-1992 та Ліллегаммером-1994 було лише два роки паузи в циклі. Саме на цих двох Олімпіадах росіянка виграла свої 9 медалей. І цілком можливо, що вона стала б титулованішою за Маріт Бйорген, якби не була спіймана на допінгу.

Через дискваліфікацію Єгорова не змогла виступити в Нагано-1998, а в Солт-Лейк-Сіті-2002 росіянка виявилася неготовою до боротьби за нагороди. Вочевидь, на Іграх у США вона вже виступала "чистою".

9. Ан Хьон Су (шорт-трек, Південна Корея)

6🥇 2🥉

До грудня 2011 року шорт-трекіст представляв Південну Корею, однак у 2011 році продався за російські гроші й навіть змінив ім'я на Віктор Ан.

У Сочі-2014 він представляв Росію, для якої виграв три "золота" та одну "бронзу". Такий же доробок він привіз із Турина-2006, а ось у Ванкувені-2010 Ан не змагався, оскільки не зміг відібратися у склад корейської збірної через складну травму.

Так чи інакше, саме Ан Хьон Су є найтитулованішим шорт-трекістом в історії Олімпійських ігор.

Кореєць Ан Хьон Су, що пізніше виступав за Росію під ім'ям Віктор Ан Getty Images

10. Кантен Фійон-Має (біатлон, Франція)

5🥇 3🥈 1🥉

На відміну від свого знаменитого земляка Мартена Фуркада, Кантен Фійон-Має за кар'єру виграв тільки один Великий кришталевий глобус (загальний залік Кубку світу), однак до Олімпійських ігор цей француз підходить на піку форми.

Усі нагороди Фійон-Має здобув у Пекіні-2022 та Мілан-Кортіні-2026, причому на Іграх в Італії він тричі підіймався на першу сходинку п'єдесталу.

Зараз Кантену 33 роки. Враховуючи сильну конкуренцію у французькій збірній, шанси побачити його на наступній Олімпіаді – неоднозначні, проте цілком можливо, що він здійснить спробу збільшити свій доробок.

Кантен Фійон Має Getty Images

Не увійшли до списку, але...

Аріанна Фонтана

3🥇 6🥈 5🥉

Героїня Олімпійських ігор-2026 не потрапила до цього списку лише через малу кількість нагород найвищого ґатунку.

Легендарна італійська шорт-трекістка є другою найтитулованішою спортсменкою на "білих" Олімпіадах. У її доробку 14 нагород загалом – перша медаль була здобута на домашніх Іграх у Турині в 2006 році, а остання, на сьогодні, на Олімпіаді в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо-2026.

Аріанна Фонтана Getty Images

Такаґі Міхо

2🥇 4🥈 4🥉

Ще одна чинна спортсменка в списку – 31-річна японка Такаґі Міхо, яка на цьогорічній Олімпіаді стала другою найуспішнішою ковзаняркою в історії, завоювавши три бронзи.

Загалом вона має 10 медалей, а найуспішнішим її турніром став Пекін-2022, де вона стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1000 метрів та тричі срібною призеркою Ігор.

Такаґі Міхо Getty Images

Стефанія Бельмондо

2🥇 3🥈 5🥉

А ось італійська лижниця Стефанія Бельмондо завершила кар'єру понад 20 років тому і покращити свої показники на Олімпійських іграх більше не зможе.

На прощальній для себе Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті у 2002 році вона здобула золото в гонці на 15 км, а також "срібло" та "бронзу". Першу ж олімпійську медаль Бельмондо завоювала ще в далекому 1992-му в Альбервілі.

Стефанія Бельмондо Getty Images

Найтитулованіші українські спортсмени зимових Олімпіад

Найуспішнішим українським атлетом на Зимових Олімпійських іграх є фрістайліст Олександр Абраменко, який приніс Україні відразу дві медалі – "золото" Пхьончхану-2018 та "срібло" Пекіну-2022.

Олександр Абраменко Getty Images

Дві медалі й в найтитулованішої спортсменки зимових Олімпіад – саме стільки Віта Семеренко привезла в Україну з Сочі у 2014. Старша з сестер Семеренко до легендарного "золота" естафети додала й "бронзу" в спринті.

