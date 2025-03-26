Віта Семеренко виступить на чемпіонаті України з біатлону

Олімпійська чемпіонка Віта Семеренко візьме участь у чемпіонаті України з біатлону, який розпочнеться сьогодні в Буковелі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

39-річна спортсменка представлятиме команду Суми-2. Разом із Богданом Борковським Семеренко вийде на одиночну змішану естафету.

Востаннє біатлоністка брала участь у міжнародних змаганнях у 2021 році – на завершальному етапі Кубку IBU в Обертілліасі.

Згодом Семеренко продовжила свою кар'єру на рівні національних змагань, але восени 2024 року НАДЦ повідомив про річну дискваліфікацію спортсменки через порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, у 2014 році Віта Семеренко виграла золоту медаль Олімпійських ігор у Сочі в естафеті, а також стала бронзовою призеркою у спринті.

Крім того, Віта сім разів підіймалася на п'єдестал пошани на чемпіонатах світу, п'ять разів вигравала золоті нагороди чемпіонатів Європи.

Раніше в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" свою участь у чемпіонаті України підтвердила Валентина Семеренко.

Напередодні стало відомо про загибель бабусі біатлоністок через російський обстріл.