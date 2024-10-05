Легендарна українська біатлоністка дискваліфікована за порушення антидопінгових правил

38-річна українська біатлоністка Віта Семеренко отримала річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомив Національний антидопінговий центр України (НАДЦ).

Дискваліфікація олімпійської чемпіонки триватиме до 20 березня 2025 року. Термін дискваліфікації зірки українського біатлону розрахований з моменту її тимчасового усунення – 20 березня 2024 року.

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Нагадаємо, у 2014 році Віта Семеренко виграла золоту медаль Олімпійських ігор у Сочі в естафеті, а також стала бронзовою призеркою у спринті.

Крім того, Віта сім разів підіймалася на п'єдестал пошани на чемпіонатах світу, п'ять разів вигравала золоті нагороди чемпіонатів Європи.

Востаннє на міжнародних змаганнях Віта Семеренко виступала у сезоні 2021/22. Останні два сезони вона брала участь лише у чемпіонатах України.