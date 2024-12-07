Жодна українська біатлоністка не змогла кваліфікуватись до масстарту на першому етапі Кубку світу

Жодна з українських біатлоністок не змогла кваліфікуватися до жіночого мас-старту на етапі Кубку світу в Контіолахті, який відбудеться у неділю, 8 грудня.

За результатами всіх гонок першого етапу, найкращою серед українок є Юлія Джима, яка займає 40 місце з 18 балами в загальному заліку, чого недостатньо для відбору на завершальну гонку етапу, в якій беруть часть 30 найкращих.

Раніше стало відомо, що Анастасія Меркушина залишить склад жіночої збірної України з біатлону напередодні старту другого етапу Кубку світу-2024/25.

Як відомо, у суботу, 8 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася жіноча спринтерська гонка.

На відміну від чоловічого спринту, де українці Віталій Мандзин та Антон Дудченко забігли до топ-15, наші жінки не змогли потрапити навіть до чільної двадцятки.

Водночас одразу троє українців кваліфікувалися до чоловічого масстарту. Нашу країну в ньому представлять Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Чоловічий масстарт у Контіолахті запланований на 15:30 за Києвом.