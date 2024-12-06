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Вперше за 13 років у чоловічому масстарті виступлять троє українців

Денис Шаховець — 6 грудня 2024, 20:18
Вперше за 13 років у чоловічому масстарті виступлять троє українців
Антон Дудченко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У неділю, 8 грудня, перший етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 у фінському Контіолахті завершиться чоловічою та жіночою гонками з масовим стартом.

Одразу троє українців кваліфікувалися до чоловічого масстарту. Нашу країну в ньому представлять Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Чоловічий масстарт у Контіолахті запланований на 15:30 за Києвом.

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Зазначимо, що востаннє Україна мала трьох представників у цій елітній дисципліні ще на чемпіонаті світу 2011, тоді в ній виступили Андрій Дериземля, Сергій Седнєв та Сергій Семенов. Загалом це буде шостий в історії масстарт із трьома українцями.

Стартовий лист на жіночий масстарт буде сформований після спринтерської гонки, яка відбудеться у суботу, 7 грудня. Початок о 18:10 за Києвом.

Раніше Мандзин та Дудченко забігли до топ-15 у чоловічому спринті.

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